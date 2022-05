Salerno, incidente in via Croce: grave centauro

Grave incidente in via Benedetto Croce a Salerno per un motociclista originario di Pagani. Il giovane si è schiantato in un'auto parcheggiata dopo aver perso il controllo del suo mezzo.

I soccorsi

Immediato l'arrivo dei soccorsi, che hanno provveduto a trasportare il ferito presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove si trova tuttora ricoverato in rianimazione. Per lui un trauma facciale e alcune gravi contusioni polmonari.