Incidente stradale a Salerno, scontro frontale fra due auto: nessun ferito grave

Incidente stradale a Salerno nei pressi dell'uscita della Salerno-Napoli, in via Fra' Generoso. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto gli uomini di Strade Sicure e gli operatori del soccorso. Per fortuna le persone coinvolte non si sono ferite in maniera grave. Disagi alla circolazione.