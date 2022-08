Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete rocciosa: paura in Costiera

Sbanda con l'auto e si schianta contro la parete rocciosa. È successo questa mattina fra Vietri Sul Mare e Cetara.

La dinamica

Il conducente della vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Per fortuna l'uomo non ha riportato alcuna ferita grave. Danneggiata l'auto, che è stato rimossa dalla carreggiata da un carroattrezzi.