Incidente fra moto a Vietri Sul Mare: due feriti

Scontro fra due motocicli sulla Ss163 Amalfitana nel territorio comunale di Vietri sul Mare. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro che ha coinvolto uno scooter ed una motocicletta.

L'incidente

Ad avere la peggio la donna che guidava lo scooter, trasportata d'urgenza presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno per via delle numerose ferite riportate. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.