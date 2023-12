Ennesimo incidente tra due auto a Salerno: l'appello di Strade Sicure

Si è temuto il peggio, la scorsa notte, in pieno centro a Salerno, dove due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Dei Principati e Corso Garibaldi. Una delle vetture è finita sul marciapiede. Fortunatamente non risultano feriti gravi. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i volontari di Strade Sicure.

L’appello di Strade Sicure

L’associazione, dopo l’ennesimo sinistro, invita a “sensibilizzare le autorità preposte all'installazione di impianti luminosi posti almeno a 500 metri dall'incrocio in successione. Illuminando così fortemente si segnala anche a chi non è della città dell'imminente crocevia. Ovviamente - scrivono Stefania Romano e Gerardo Postiglione - è sempre la velocità che in città in tutte le ore del giorno prevale sugli automobilisti a danno di pedoni e motoveicoli. Chiediamo che anche i pedoni soprattutto in queste giornate di mobilità estrema rispettino le regine degli attraversamenti”.