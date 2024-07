Paura, ieri sera, nel quartiere Pastena a Salerno, dove un’automobile ha travolto una bicicletta elettrica all’incrocio tra via Dei Mille e via Medaglie d’Oro, dove da mesi non funzionano i semafori. Ad avere la pezzo il conducente della bicicletta che ha riportato delle ferite ma fortunatamente non gravi.