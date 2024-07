Ennesimo incidente all'incrocio in via Dei Mille: "Perchè il Comune non riattiva i semafori?"

Ennesimo incidente stradale all’incrocio tra via dei Mille e via Medaglie d’Oro, dove da mesi non funziona l’impianto semaforico. Questa mattina, intorno alle 12, un’auto e una moto si sono scontrate davanti agli occhi attoniti di automobilisti e pedoni. Fortunatamente, anche questa volta, non risultano feriti gravi.

I semafori rotti

Da settimane i residenti chiedono all’ammistrazione comunale di provvedere alla riparazione del sistema semaforico che, per via del guasto, continua a provocare sinistri a qualsiasi ora della giornata.