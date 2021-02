Incidente tra due auto a Sala Consilina: uomo finisce in ospedale

Il violento impatto è avvenuto, nel pomeriggio, all’incrocio tra via Pisacane e via Stradella. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri

Momenti di paura, oggi pomeriggio, a Sala Consilina dove due automobili (Fiat Punto e Nissan Qashqai) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Pisacane e via Stradella.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato all’ospedale di Polla il conducente della Nissan, il quale ha riportato lievi ferite e contusioni. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano la Polizia Municipale e i carabinieri.