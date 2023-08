Una 13enne è stata investita da un'auto ieri sera ad Albanella in via Giovanni XXIII. Alla guida c'era un 23enne di Mercato San Severino, fermatosi per prestare soccorso alla ragazzina dopo l'incidente.

I soccorsi

La 13enne ha riportato gravi ferite ed è stata immediatamente trasportata all'ospedale di Battipaglia. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.