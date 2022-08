Investita sulle strisce pedonali: 55enne in prognosi riservata

Una 55enne brasiliana è stata investita nella giornata di ieri sul lungomare Tafuri a Salerno. La donna è stata travolta da un'auto mentre si accingeva ad attraversare la strada.

I soccorsi

Sul posto immediato l'arrivo degli operatori del 118, che hanno provveduto a soccorrere le donna ed a trasportarla in ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona in codice rosso. La 55enne è ricoverata in prognosi riservata. Ad effettuare i rilievi del caso la polizia locale di Salerno.