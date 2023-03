Incidente a Scafati: Anna Maria travolta e uccisa mentre attraversa la strada

Travolta e uccisa mentre si reca dal medico, a Scafati. La vittima è Anna Maria Merolla, un'insegnante in pensione, originaria di Pompei, come riporta La Città. In via Sant’Antonio Abate, lunedì sera, l'anziana è stata investita da un veicolo ed è spirata circa un’ora dopo l’impatto. Inutili, purtroppo, i tentativi dei sanitari del 118 di salvarla.

Gli accertamenti

Sull'incidente, indagano le forze dell'ordine. Dolore.