Tragedia a Torrione giorno della vigilia di Natale. Come riporta La Città, una 83enne è stata investita ed uccisa da un'auto in retromarcia in via Sciaraffia. L'impatto è stato fatale e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori intervenuti prontamente sul posto. Sul postro la polizia locale per i rilievi del caso e per avviare le indagini al fine di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.