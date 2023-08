Una ragazza di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ruggi di Salerno dopo essere stata investita da una moto a Torrione Alto.

L'incidente

Ancora in corso di chiarimento la dinamica dell'incidente, avvenuto poco dopo le 20. Sul posto la Croce Rossa, che ha trasportato la ragazza presso il nosocomio salernitano, dove è stata ricoverata in rianimazione. Ad intervenire sul luogo dell'accaduto anche gli uomini di "Strade Sicure" e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per ricostuire la dinamica dell'incidente.