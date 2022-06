Investe un anziano e fugge, in via Posidonia: caccia al pirata della strada

Tensione, questa mattina, a Pastena, in via Posidonia: un'auto ha travolto un anziano, senza fermarsi, facendo perdere le proprie tracce. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto al Ruggi, per le cure del caso.

Gli accertamenti

Indagano, le forze dell'ordine per risalire all'identità del conducente che non si è fermato a prestare soccorso.