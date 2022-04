Incidente a Battipaglia: giovane in sella alla sua bici travolto da un'auto

Brutto incidente a Battipaglia, ieri. Un ciclista, di origine africana, è stato travolto da un'auto, nel quartiere Taverna, per cause da accertare.

I soccorsi

Il giovane, caduto sull'asfalto, è stato soccorso e condotto in ospedale per le cure del caso. Indagano, dunque, le forze dell'ordine per ricostruire le cause e l'esatta dinamica del sinistro.