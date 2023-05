Incidente sulla statale 163 Amalfitana: scende dall'auto e viene investito, a Maiori

Brutto incidente, stamattina, in Costiera, sulla statale 163 “Amalfitana”, a Maiori. Un uomo avrebbe sostato la sua auto sulla corsia di destra, all’uscita da una curva, per prendere delle cose dal portabagli, quando è stato travolto da una vettura in corsa che sopraggiungeva.

I soccorsi

Gravissime, le ferite riportate alla gamba: il malcapitato è stato soccorso dalla Croce Rossa e condotto presso il presidio di Castiglione di Ravello, per poi essere trasferito in elicottero presso il “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.