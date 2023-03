Attimi di tensione, in via Zeccagnuolo, a Pagani: per cause da accertare, un'auto ha investito un pedone e poi sarebbe fuggita. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Nocera Inferiore: ha subito un trauma cranico.

Gli accertamenti

Sul posto, dunque, i carabinieri per le indagini del caso.