Investito da un pirata della strada: paura per il presidente del Vespa Club Salerno

Disavventura per Marco Voccia, presidente del Vespa Club di Salerno, investito da un pirata della strada per fortuna senza conseguenze.

L'incidente

Voccia stava rientrando a casa dopo la consueta benedizione della Vespa in onore di San Matteo quando è stato investito da un'auto che provedeva a velocità sostenuta. Colui che era alla guida non si è fermato a prestare soccorso e si è dileguato in pochi istanti. Per fortuna il malcapitato non ha riportato ferite gravi.