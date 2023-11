Un ragazzo è rimasto ferito a seguito di un investimento avvenuto in via Mezzacapo a Sala Consilina. Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato presso il vicino ospedale di Polla per gli accertamenti del caso. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro. Da quanto emerso, sembra che il ragazzo stava atraversando la strada quando è stato travolto da un’auto in transito.