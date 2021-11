Due incidenti in poche ore nel salernitano: ferito un uomo a Ceraso, illesa una coppia a Lancusi

Due incidenti simili, ma avvenuti in punti diversi del salernitano, questa mattina. In particolare, a Lancusi, in autostrada, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause da accertare, ed una vettura si è ribaltata. Fortunatamente, illesa la coppia che viaggiava nell'auto protagonista del sinistro.

L'altro incidente

Sempre stamattina, a Ceraso, in località Santa Barbara, per cause da verificare, un'auto si è improvvisamente ribaltata: ferito il conducente che è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale. Sul posto, anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura. Nessuna gravissima conseguenza.