Incidente a Lentiscosa di Camerota, 3 feriti: accertamenti in corso

Tensione a Lentiscosa di Camerota, stamattina. Per cause da accertare, infatti, due auto si sono scontrate lungo la strada regionale 562. Tre le persone ferite, di cui una coppia: sul posto, i vigili del fuoco e i soccorsi del 118 che hanno condotto i malcapitati presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri.

I rilievi

Fortunatamente, nessuna gravissima conseguenza per i coinvolti, ma ingenti i danni alle vetture. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.