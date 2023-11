Incidente tra auto in litoranea: due giovani in ospedale

Paura, ieri, lungo la litoranea, dove due vetture si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, nel territorio comunale di Battipaglia. Alla guida c’erano due giovani del posto che sono rimasti feriti, uno in modo più grave, ma nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno condotto entrambi in ospedale per le cure del caso. Su dinamica e responsabilità indagano i carabinieri.