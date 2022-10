Incidente tra auto e moto in litoranea a Battipaglia: coppia di fidanzati in ospedale

Ancora un incidente sulla litoranea a Battipaglia. Ieri, un’automobile e una moto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio una coppia di fidanzati del posto che, a seguito dell’impatto, è caduta rovinosamente sull’asfalto riportando ferite e contusioni.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto i fidanzati all’ospedale “Santa Maria della Speranza”. Solo tanto spavento per il conducente della vettura, che si è subito fermato a prestare soccorso. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano le forze dell’ordine