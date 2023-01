Brutto incidente, ieri, sulla litoranea di Battipaglia. Due auto, per cause da accertare, si sono violentemente scontrate: feriti i conducenti che sono stati condotti in ospedale per le cure del caso.

Le indagini

Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.