Incidente tra due auto a Battipaglia: madre e figlia in ospedale

Tragedia sfiorata, ieri, a Battipaglia, dove si è verificato un incidente stradale lungo la litoranea. Un’automobile (Ford Ka), con a bordo una donna di 43 anni e la figlia 13enne, si è scontrata con un’altra vettura (Renault Megane), guidata da un uomo di 37 anni, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto madre e figlia hanno riportato trauma cranico e varie contusioni, mentre l’altro conducente ferite guaribili in trenta giorni. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine.