Dramma a Pontecagnano: uomo travolto e ucciso da un'auto in litoranea

Ancora un incidente mortale nel salernitano. La scorsa notte - riporta La Città - un uomo è stato travolto sembra da un'auto mentre attraversava la strada in litoranea nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano. La vittima è deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.

In aggiornamento