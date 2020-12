Incidente sulla litoranea tra Salerno e Pontecagnano: investito uno straniero

Grave incidente sulla litoranea, tra Salerno e Pontecagnano: un uomo di nazionalità straniera è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada.

Gli accertamenti

Il malcapitato è rimasto gravemente ferito, finendo in ospedale. Indagano, dunque, i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.