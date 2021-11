Incidente tra due auto e furgone ad Eboli: tre feriti

Dramma sfiorato, nella notte tra sabato e domenica, ad Eboli, dove due automobili ed un furgone si sono scontrati in località Angona per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimasti feriti i conducenti di una Fiat Punto, del furgone ed una ragazza alla guida di una Smart.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno soccorso i malcapitati. Ad avere la peggio la giovane alla guida della Smart, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Non è la prima volta che si verificano incidenti stradali in questa zona della città, a causa, soprattutto, della poca illuminazione e dell’alta velocità.