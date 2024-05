Incidente tra auto e furgone: i due conducenti trasportati in ospedale

Paura, nel tardo pomeriggio di ieri, a Sala Consilina, dove un’auto e un furgone si sono scontrati in località Barca per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimasti feriti i conducenti che, successivamente, sono stati condotti all’ospedale di Polla dai sanitari del 118. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri.