Incidente tra auto ad Agropoli, una sbanda e si ribalta: ragazza in ospedale

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, ad Agropoli, dove due automobili si sono scontrate in località Bivio Mattine, nei pressi della Sp 137. A causa del violento impatto, una delle vetture è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi in un terreno agricolo.

I soccorsi

Alla guida c’era una ragazza di 30 anni del posto, che è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza del 118 per via delle ferite riportate. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro indaga la Polizia Municipale.