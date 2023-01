Incidente ad Eboli, auto si ribalta nella rotatoria: 4 anziani feriti

Si è temuto il peggio, ieri, a Eboli, dove un’automobile si è improvvisamente ribaltata in una rotatoria in località Cioffi. A bordo vi erano quattro anziani, che sono stati trasportati negli ospedali di Battipaglia ed Eboli per le ferite riportate. Nessuno di loro verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.