Incidente a Capaccio, ciclista travolto da un'auto: corsa in ospedale

Ennesimo incidente stradale a Capaccio Paestum, dove un uomo, mentre era in sella alla sua bici, sarebbe stato investito da un’auto in località Gromola. Il conducente della vettura si è subito fermato ed ha telefonato al 118.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ciclista all’ospedale di Eboli per le ferite riportate. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono in corso accertamenti da parte della Polstrada.