Incidente tra 3 auto ad Agropoli: quattro feriti in ospedale

Paura, questa mattina, in località Mattine di Agropoli, dove tre automobili si sono improvvisamente scontrate, nei pressi di una stazione di servizio, per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto sono rimaste ferite quattro persone: due ragazze agropolesi e due uomini.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti agli ospedali di Roccadaspide e Vallo della Lucania. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi ed avviato le indagini.