Incidente tra auto e moto ad Agropoli: giovane fattorino in ospedale

Il violento impatto si è verificato, in serata, all’incrocio tra via Estate, via Primavera e via Serra.

Momenti di paura, questa sera, in località Moio di Agropoli, dove un’automobile e uno scooter guidato dal fattorino di un ristorante-pizzeria si sono scontrati all’incrocio tra via Estate, via Primavera e via Serra.

I soccorsi

A causa del violento impatto, il giovane in sella al motorino è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato il malcapitato in ospedale. Ha riportato ferite e lesioni, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Sulla dinamica del sinistro indagano le Forze dell'Ordine.