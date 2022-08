Incidente tra auto e moto in litoranea a Battipaglia: ferita coppia paganese

Paura, ieri sera, in località Spineta di Battipaglia, dove un’automobile e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio, una coppia di fidanzati venticinquenni di Pagani che, a seguito del violento impatto, è caduta rovinosamente sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto sono giunte diverse ambulanze che hanno trasportato tutti i feriti in ospedale: la ragazza che era in sella alla moto col fidanzato sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri, che hanno effettuato già i primi rilievi sul luogo dell’incidente.