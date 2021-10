Incidente tra due auto a Contursi, una si ribalta: tre feriti

Dramma sfiorato, questa mattina, a Contursi Terme, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’incidente si è verificato nella zona industriale, precisamente in località Tufaro.

I soccorsi

A causa del violento impatto, una vettura guidata da un uomo di Salerno, si è ribaltata sulla carreggiata. Complessivamente sono tre i feriti, che sono stati condotti in ospedale dalle ambulanze del 118. Nessuno, però, risulta in gravi condizioni: solo qualche ferita e traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere la vettura ribaltata al centro della carreggiata e i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità del sinistro.