Incidente tra auto e moto sulla Lungoirno: ferito centauro

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, sulla Lungoirno, dove un’automobile e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, per fortuna, non ha riportato gravi ferite ma solo diverse escoriazioni e traumi.

L'appello al Comune

E, proprio nella giornata di ieri, il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota aveva sollecitato l’amministrazione comunale rispetto ai troppi incidenti che si verificano lungo la medesima strada proponendo l'installazione dei semafori.