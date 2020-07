Incidente ad Agropoli, auto sbanda e finisce fuori strada: famiglia in ospedale

Momenti di paura, oggi pomeriggio, lungo il lungomare di Agropoli, dove un’automobile (Fiat Bravo) è improvvisamente uscita fuori dalla careggiata andandosi a schiantare contro un’altra vettura (Fiat 500) parcheggiata.

I soccorsi

A bordo del veicolo c’erano quattro persone: padre, madre e due figli. Ad avere la peggio è stata la donna che ha sbattuto il viso contro il cruscotto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale per accertamenti. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.