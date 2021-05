Incidente tra auto e moto sul lungomare di Agropoli: due feriti in ospedale

Ad assistere al violento impatto diversi passanti che hanno allertato il 118. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine per accertare dinamica e responsabilità del sinistro

Paura, oggi pomeriggio, sul lungomare di Agropoli, dove un’automobile e una moto si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ad assistere al violento impatto diversi passanti che hanno allertato il 118.

I soccorsi

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari che hanno preso in cura sia il conducente della vettura che il centauro. Entrambi sono stati condotti al vicino ospedale, ma le loro condizioni di salute sono buone. Su dinamica e responsabilità dell’incidente sono in corso le indagini delle Forze dell’ordine.