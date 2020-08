Incidente a Pastena tra auto e scooter: due feriti

Brutto incidente, ieri sera, sul Lungomare Colombo di Salerno, a Pastena. Per cause da accertare, infatti, un'auto e due scooter si sono improvvisamente scontrati.

Le indagini

Sul posto, i sanitari per soccorrere i due centauri rimasti feriti. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.