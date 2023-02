Incidente tra due auto sul lungomare Colombo: traffico in tilt

Paura, oggi pomeriggio, sul lungomare Colombo a Salerno, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Non risultano feriti ma si sono verificati rallentamenti alla circolazione veicolare, anche per via del flesso di veicoli diretti verso lo stadio Arechi per la partita Salernitana-Juventus. Sul posto sono giunti i vigili e i volontari di Strade Sicure per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.