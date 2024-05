Incidente fra tre auto ed una moto sul lungomare: centauro ferito

Tre auto ed una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sul lungomare Marconi a Salerno. Ad avere la peggio il conducente della moto, condotto in ospedale dai volontari del 118 per accertamenti a seguito dell’impatto contro una delle vetture. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro.