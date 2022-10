Brutto incidente, oggi, a Salerno, all’incrocio tra via Guariglia e lungormare Marconi: per cause da accertare, come riporta Zerottonove, un’auto e una moto si sono scontrate.

L'intervento

Sul posto il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Ad avere la peggio, il centauro che è stato condotto in ospedale: si indaga.