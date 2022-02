Incidente tra auto e moto sul lungomare: centauro in ospedale

Paura, nella tarda mattinata di oggi, sul lungomare Tafuri di Salerno, dove una moto (Ducati) si è scontrata con un’auto (Maggiolone Volkswagen) nei pressi del Grand Hotel.

I soccorsi

Nel violento impatto è caduto rovinosamente sull’asfalto di un ragazzo che era in sella alla moto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno condotto al pronto soccorso del “Ruggi d’Aragona” dov’è tuttora ricoverato per le ferite riportate. Non si conoscono le sue condizioni di salute. Su dinamica e responsabilità del sinistro indagano gli agenti della Polizia di Stato.