Incidente tra auto sul lungomare di Torrione: due feriti

Paura, questa sera, sul lungomare Tafuri, nel quartiere Torrione a Salerno, dove due automobili (Ford Fiesta e Fiat Punto) si sono scontrate per cause in corso di accertamento; una delle vetture, a causa del violento impatto, è finita sul marciapiede e si è schiantata contro un muro. Fortunatamente, in quel momento, non vi erano pedoni.

I soccorsi

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro.