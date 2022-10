Incidente sul lungomare: auto sbanda e finisce nelle fioriere

Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sul lungomare Tafuri. Per cause da accertare, infatti, un'auto, una Lancia Y che procedeva in direzione Sud, è sbandata improvvisamente, finendo contro le fioriere di cemento a bordo marciapiede, all'altezza del Grand Hotel Salerno. Danneggiato anche il semaforo, come riporta Salernonotizie.

Le indagini

Sul posto la Polizia Municipale e Strade Sicure, oltre che i sanitari del 118 che hanno soccorso l'automobilista ferito: accertamenti in corso.