Incidente a Salerno, donna investita sul lungomare: è caccia al pirata della strada

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, a Salerno, dove una donna è stata travolta da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali sul lungomare Trieste, nei pressi del Monumento dei Caduti di Piazza della Concordia. Il conducente della vettura, però, invece di soccorrerla si è dato alla fuga.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l’hanno presa in cura trasportandola in ospedale: la malcapitata ha riportato un trauma cranico e ferite agli arti inferiori. Intanto, i vigili urbani sono alla ricerca del pirata della strada. Chiunque, abbia elementi utili per identificarlo deve mettersi in contatto con il Comando dei vigili di via Dei Carrari.