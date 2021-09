Incidente a Maiori: scooter investe un turista, in due in ospedale

Brutto incidente, ieri sera, sulla strada parallela al lungomare di Maiori: come riporta Il Vescovado, uno scooter Piaggio Beverly ha investito un anziano turista straniero che stava attraversando la strada, in prossimità delle strisce pedonali, all’altezza dell’hotel Petra di Luna.

Gli accertamenti

Entrambi i feriti sono stati portati in ambulanza al pronto soccorso di Castiglione di Ravello: ad avere la peggio, il turista straniero, con lesioni importanti ad arti superiori e inferiori. Indagano i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.