Scontro tra auto e scooter, oggi, sul lungomare di Maiori, all'altezza dell'hotel San Francesco. Fortunatamente, l'impatto tra i mezzi non è stato violento.

L'intervento

Sul posto, il 118 e la Polizia Municipale: nessun ferito, ma solo rallentamenti alla circolazione. Accertamenti in corso, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.