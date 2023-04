Incidente sulla statale Amalfitana, a Maiori: ferito un centauro

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, sulla statale Amalfitana 163, a Maiori, in località Salicerchie: per cause da accertare, si sono scontrate due moto che viaggiavano in direzioni opposte. Una delle due avrebbe tentato il sorpasso di un'auto, trovandosi però coinvolta nel sinistro per la moto che sopraggiungeva dall'altra corsia.

Il fatto

Danni anche all'auto che stava per essere sorpassata. Ad avere la peggio, uno dei due motociclisti che è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Municipale e i Carabinieri: si indaga.